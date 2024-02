Schorsing tennisser Brooksby teruggebracht naar dertien maanden

De dopingschorsing van de Amerikaanse tennisser Jenson Brooksby is teruggebracht van achttien naar dertien maanden. Brooksby kan daardoor vanaf 3 maart dit jaar weer de baan op, meldt de International Tennis Integrity Agency (ITIA).

In oktober vorig jaar kreeg Brooksby een schorsing van anderhalf jaar opgelegd omdat hij in een periode van twaalf maanden drie dopingtests had gemist. De 23-jarige Amerikaan ging tegen die straf in beroep bij het internationaal sporttribunaal CAS.

Op basis van door Brooksby aangeleverde nieuwe informatie kwam de ITIA tot een aangepast oordeel. Zijn schorsing gaat met terugwerkende kracht in vanaf 4 februari 2023, de dag waarop hij zijn derde controle miste, en eindigt op 3 maart dit jaar.

Brooksby bereikte in juni 2022 de 33e plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit.