Sinner kan nieuwe nummer 3 worden na afmelding Medvedev in Doha

Tennisser Daniil Medvedev heeft zich afgemeld voor het ATP 250-toernooi van Doha van volgende week, waardoor hij ook zijn titel in Qatar niet kan verdedigen. Jannik Sinner wordt bij een goed resultaat in Rotterdam deze week de nieuwe nummer 3 van de wereld.

Titelverdediger Medvedev meldde zich ook al af voor het ABN AMRO Open, omdat hij nog niet helemaal fris was na de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van dit jaar. Daar verloor hij in vijf sets de finale van Sinner. De Rus heeft langer de tijd nodig voor zijn herstel en laat daarom ook het toernooi in Doha schieten.

Sinner speelt donderdagavond in de achtste finales van het ABN AMRO Open tegen de Fransman Gaël Monfils. De als eerste geplaatste Italiaan neemt bij een eindzege in Rotterdam sowieso de derde plek van Medvedev over. Hij staat momenteel vierde.

Woensdag meldde Rafael Nadal zich al af voor het toernooi in Doha. De 37-jarige Spanjaard is nog niet fit na een spierscheurtje.