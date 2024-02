Swiatek naar halve finales tennistoernooi Doha

Iga Swiatek maakt voorlopig haar status als nummer 1 van de wereld ook in Doha waar. De Poolse tennisster bereikte op het WTA 1000-toernooi van Qatar de halve finales. Swiatek versloeg de Belarussische Victoria Azarenka in twee sets: 6-4 6-0.

Azarenka ging in de eerste set gelijk op met Swiatek en kreeg bij 4-3 de kans op een break op de service van de Poolse. Die kans miste ze, waarna ze in het restant geen enkele game meer wist te winnen.

In de halve finales treft Swiatek de winnares van de partij tussen de Japanse Naomi Osaka en de Tsjechische Karolina Pliskova. In de andere halve finale staan de Kazachse Elena Rybakina en de Russische Anastasia Pavlioetsjenkova tegenover elkaar. Rybakina versloeg in haar kwartfinale in twee sets (6-4 6-2) de Canadese Leylah Fernandez. Pavlioetsjenkova was te sterk voor de Amerikaanse Danielle Collins: 7-5 6-4.