Tennisser Sjevtsjenko verrast met winst op Rune bij ABN AMRO Open

Tennisser Aleksandr Sjevtsjenko is verrassend doorgedrongen tot de kwartfinale van het ABN Amro Open. De 23-jarige Kazach was met 6-4 1-6 6-3 te sterk voor de Deen Holger Rune.

Rune, de 20-jarige nummer 7 van de wereld die in Rotterdam tot de favorieten behoorde, kende een lastige partij. De eerste set ging naar de aanvallend spelende Sjevtsjenko. Op 4-4 ging hij voor het eerst door de service heen van Rune, waarna hij de set soeverein uitserveerde. Hij benutte zijn eerste setpunt door een returnfout van Rune.

Daarna pakte Rune voor het eerst in de wedstrijd het initiatief. In set twee voerde hij direct het tempo op, waardoor hij binnen tien minuten met 3-0 leidde. Die voorsprong gaf hij niet meer weg. Op 5-1 haalde hij de set binnen.

Toch kon hij dat hoge niveau niet doortrekken. In de beslissende set ging het lang gelijk op, tot 4-3. Toen brak Sjevtsjenko zijn opponent voor het eerst. Op 5-3 pakte hij de wedstrijd uiteindelijk met een ace.

In de kwartfinale treft de huidige nummer 57 van de wereld Grigor Dimitrov. De in vorm verkerende Bulgaar was eerder op de dag met 6-3 7-5 te sterk voor de Hongaar Marton Fucsovics.