Vos door Balsamo geklopt in openingsrit Ronde van Valencia

Marianne Vos is er net niet in geslaagd de eerste etappe te winnen van de Ronde van Valencia. De Nederlandse wielrenster van Visma – Lease a Bike werd in Gandia in de sprint geklopt door de Italiaanse Elisa Balsamo.

Balsamo, die rijdt voor Lidl-Trek, is de renster die Vos in 2021 van haar vierde wereldtitel op de weg afhield. De Zwitserse Noemi Rüegg werd derde.

Voor Vos was het haar eerste wegwedstrijd sinds het WK in Glasgow in augustus. Daarna onderging de 36-jarige Brabantse een operatie aan de heupslagader in haar linkerbeen en besloot ze het veldrijden deze winter te laten schieten.

De Ronde van Valencia duurt tot en met zondag.