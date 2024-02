Zieke wielrenner Quintana stelt terugkeer naar Europa uit

De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana moet zijn terugkeer naar de Europese wegen nog even uitstellen. De oud-winnaar van de Giro en de Vuelta is geveld door het coronavirus, meldde de renner van Movistar.

Quintana was aangekondigd als een van de blikvangers in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño later deze maand, maar zal daar niet aan de start verschijnen.

De 34-jarige Colombiaan maakte deze maand zijn comeback in het peloton in de Ronde van Colombia. Quintana was er meer dan een jaar uit na zijn diskwalificatie in de Tour de France van 2022. Hij vond voor 2023 geen ploeg.

De klimmer eindigde als 21e in de zesdaagse rittenkoers in zijn vaderland. “Ik heb de koers erg ziek uitgereden. Ik voelde me alle dagen beroerd”, aldus Quintana, die in 2014 de Giro d’Italia en in 2016 de Vuelta won. Hij eindigde in 2013 en 2015 als tweede in de Tour de France.