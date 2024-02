Zwemmer Van Westering (20) plaatst zich op WK voor eerste Spelen

De voor Nederland zwemmende Amerikaan Kai van Westering heeft zich op de WK in Doha op de 200 meter rugslag geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs. De in Frankrijk opgegroeide zwemmer kwam in de series tot de tweede tijd (1.57,29), ruim onder de olympische limiet (1.57,50). Op de 100 rug miste de WK-debutant nog de kans op zijn eerste Spelen.

De Griek Apostolos Siskos was de snelste in de series. De halve finales zijn donderdagavond, de finale is vrijdag. Van Westering (20) sloot een medaille niet uit. “Je weet het nooit”, zei hij in het Engels.