Zwemster Steenbergen met nationaal record naar WK-finale 100 vrij

Zwemster Marrit Steenbergen heeft zich in een Nederlands record met grote overtuiging geplaatst voor de WK-finale van de 100 meter vrije slag. Met haar tijd van 52,53 was de 24-jarige Friezin de snelste in de halve finales en verbeterde ze de oude nationale toptijd van Femke Heemskerk uit 2015 (52,69). Steenbergen won vorig jaar in 52,71 al WK-brons op haar favoriete nummer.

Steenbergen heeft in de jacht op een verbetering van haar prestatie van vorig jaar vooral last van Siobhan Haughey uit Hongkong. De nummer 2 van de afgelopen WK zwom in de halve finales de tweede tijd (52,92). Steenbergen houdt ook rekening met de Australische Shayna Jack (53,16).