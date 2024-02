Alcaraz wint op gravel eerste wedstrijd sinds Australian Open

Carlos Alcaraz heeft zijn eerste wedstrijd sinds de Australian Open gewonnen. De nummer 2 van de wereld, die in de openingsronde een bye had, was op het ATP-toernooi van Buenos Aires in de tweede ronde met 6-2 7-5 te sterk voor de Argentijnse qualifier Camilo Ugo Carabelli.

Alcaraz stond met 6-2 5-2 voor, maar Ugo Carabelli kwam in de tweede set na het overleven van matchpoints terug tot 5-5. De nummer 134 van de wereld kreeg bij 5-5 drie breakpoints op een rij, maar Alcaraz wist die weg te werken en maakte het na een sterk slot toch in twee sets af.

Alcaraz speelde zijn eerste wedstrijd sinds zijn verloren kwartfinale op de Australian Open. In Melbourne was Alexander Zverev in vier sets te sterk voor de 20-jarige Spanjaard.

Vorig jaar pakte Alcaraz de titel op het graveltoernooi in Argentinië. Hij versloeg toen Cameron Norrie in de finale.