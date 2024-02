De Minaur ten koste van klagende Roeblev naar halve finale in Ahoy

Tennisser Alex de Minaur staat in de halve finale van het ABN AMRO Open. De Australiër rekende in drie sets af met oud-winnaar Andrej Roeblev uit Rusland: 7-6 (5) 4-6 6-3.

In de eerste set ging het gelijk op en hielden beide spelers de eigen servicegames, waardoor een beslissende tiebreak noodzakelijk was. De Minaur bleek daarin te sterk, tot ongenoegen van een continu klagende Roeblev.

De Rus, die het toernooi in Rotterdam in 2021 op zijn naam schreef, herpakte zich daarna en plaatste in set twee de eerste break van de wedstrijd. Die bracht hem uiteindelijk de setwinst: 6-4. In de derde en beslissende set werkte de negatieve houding van Roeblev hem alsnog tegen. Zijn tegenstander, de mondiale nummer 11 van de wereld, pakte op 3-2 de eerste break van de set en serveerde de wedstrijd vervolgens op 5-3 uit. Het eerste wedstrijdpunt was raak.

In de halve finale treft De Minaur de Bulgaar Grigor Dimitrov, die zich eerder op de dag al plaatste voor de halve finales door de Kazach Aleksandr Sjevtsjenko te verslaan. De Minaur en Dimitrov wonnen in het verleden allebei twee keer van elkaar.