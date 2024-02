Griekspoor bereikt weer halve finales in Ahoy en wacht op Sinner

Tennisser Tallon Griekspoor staat in de halve finales van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De Nederlander was met 7-5 7-6 (4) te sterk voor de Fin Emil Ruusuvuori. Met de overwinning evenaart Griekspoor zijn prestatie van vorig jaar. Toen reikte hij ook tot de laatste vier.

Het was Jannik Sinner, de huidige nummer 4 van de wereld, die Griekspoor toen uit de finale hield. De 22-jarige titelfavoriet uit Italië speelt later vrijdag in Ahoy zijn kwartfinale tegen de Canadees Milos Raonic. Als Sinner wint, treft hij Griekspoor zaterdag opnieuw in de halve finales.

De andere halve eindstrijd gaat tussen de Australiër Alex de Minaur en de Bulgaar Grigor Dimitrov. Zij plaatsten zich al eerder op de dag.