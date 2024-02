Griekspoor droomt na succes in Rosmalen nu ook van titel in Ahoy

Tallon Griekspoor droomt van de titel bij het ABN AMRO Open. In Rotterdam plaatste de tennisser zich vrijdagavond voor het tweede jaar op rij voor de halve finales door de Fin Emil Ruusuvuori te verslaan: 7-5 7-6 (4).

De Nederlander legt zich naar eigen zeggen veel druk op. Tegen de Fin voelde hij ook dat anderen veel van hem verwachtten. “Maar ik ben erg gelukkig met mijn optreden vanavond. Ik moest goed serveren en dat lukte. Daarnaast gebruik ik graag de backhandslice tegen deze tegenstander, want hij slaat alles hard”, aldus Griekspoor direct na de wedstrijd tegenover de ATP.

De huidige nummer 29 van de wereld speelt graag in eigen land. Vorig jaar won hij al de grastitel in Rosmalen, nu droomt hij van de winst in Ahoy. “Ik ben blij terug te zijn in de halve finale. Spelen in Nederland vind ik geweldig. Het zou geweldig zijn als ik ook hier kan winnen, maar ik geniet nu vooral van elk moment.”

Voor de titel bij het ABN AMRO Open moet hij nog twee wedstrijden winnen. In de halve finales wacht de Italiaanse titelfavoriet Jannik Sinner of de Canadees Milos Raonic. Zij spelen vrijdagavond nog tegen elkaar.

Vorig jaar trof Griekspoor Sinner ook al in de halve finales. Toen ging de Nederlander in twee sets onderuit en verloor Sinner uiteindelijk de finale van Daniil Medvedev.