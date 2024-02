Hockeyers geven ruime voorsprong weg tegen Australië

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League een nederlaag geleden tegen Australië. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee gaf in Bhubaneswar een voorsprong van 3-0 weg en verloor met 4-5.

Duco Telgenkamp zette Oranje al snel op voorsprong, waarna Koen Bijen de score nog voor rust opvoerde met twee treffers. Blake Govers gaf Australië daarna in de 33e minuut weer hoop, waarna Jeremy Hayward twee keer succesvol was uit een corner, 3-3. Govers schoot Australië voor het eerst op voorsprong, maar Jip Janssen hielp Oranje weer langszij met een rake strafbal, 4-4. In de laatste minuut was het echter Australiër Tim Brand die met een tip-in de wedstrijd besliste.

Het was voor de hockeyers de vierde van acht Pro League-wedstrijden in India tussen 10 en 25 februari. Na winst op Ierland afgelopen zaterdag (5-1) volgde een dag later verlies tegen India na het nemen van shoot-outs. Dinsdag won de ploeg met 3-0 van Spanje.