Kok opgetogen met tweede wereldtitel en supersnelle 500 meter

Femke Kok reed op precies het juiste moment bij de WK afstanden in Calgary haar beste race ooit op de 500 meter. Ze werd er net als vorig seizoen wereldkampioene mee. “Zo’n opluchting, toen ik over de finish kwam en het ging zo hard. Met die tijd ben ik echt megablij”, reageerde ze opgetogen bij de NOS over het Nederlands record van 36,83 waarmee ze de wereldtitel pakte.

Kok vertelde dat ze de hele dag zenuwachtig was, maar er ook heel veel zin in had. “Ik was zo gebrand, dat heeft geholpen denk ik.” En dan dacht ze vooral aan de start. Ze was nog nooit zo snel weg als met de opening van 10,31 op de Olympic Oval in Canada. “Ik weet niet eens hoe ik de buitenbocht heb gereden. Ik was alleen maar bezig met dat ik dicht bij Kimi Goetz moest blijven.”

De 23-jarige sprintster vond dat het tijdens de rit ook goed voelde. “Ik zag de tijden van iedereen en wist dat het erin zat. Als laatste rijden maakt het extra spannend, maar het is ook heel mooi. Je weet meteen dat het genoeg is.”

Kok noemde haar eerste wereldtitel vorig jaar de mooiste. “Een vol Thialf met mijn familie er ook bij. Die is er nu niet, maar heeft op de bank vast meegeleefd. Er was nu meer druk, maar ik heb laten zien dat ik daar mee om kan gaan.”