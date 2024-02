Korstanje begint jacht op WK-goud 100 vlinder met derde tijd

Zwemmer Nyls Korstanje is zijn jacht op WK-goud op de 100 meter vlinderslag goed begonnen met de derde tijd (51,70) in de series. De nummer 5 van vorig jaar heeft een uitgelezen kans op zijn eerste wereldtitel, nu de gehele top 4 niet aanwezig is in Doha. De Oostenrijker Simon Bucher was in de voorronde de beste in 51,42. Korstanje zwom al eens 50,78.

De 25-jarige Korstanje leek op de 50 meter vlinderslag in Doha ook al goed in vorm, met zijn eerste tijd in de series. Vervolgens kwam de Nijmegenaar in de halve finale één honderdste van een seconde tekort voor een plek in de strijd om de medailles.