Nederlandse badmintonmannen uitgeschakeld op EK in Polen

De Nederlandse badmintonmannen zijn uitgeschakeld op het EK voor landenteams in het Poolse Lodz. In de laatste groepswedstrijd werd met 3-2 verloren van Engeland, waardoor de halve finale er niet meer in zit.

De enkelspelen gingen allebei nog naar Nederland door overwinningen van Mark Caljouw en Joran Kweekel. Beide dubbelspelen waren voor Engeland, waardoor een beslissende vijfde partij nodig was. Daarin ging Finn Achthoven met tweemaal 21-14 onderuit tegen Toby Penty.

De Nederlandse vrouwen waren al uitgeschakeld voor een plek in de volgende ronde, maar speelden vrijdag nog wel tegen Spanje in de poule. Dat land bleek met 4-1 te sterk. Kirsten de Wit en Kelly van Buiten pakten nog wel de winst in het dubbelspel, maar alle andere wedstrijden gingen verloren.