Oud-finalist Dimitrov eerste halve finalist bij ABN AMRO Open

Grigor Dimitrov is de eerste halve finalist bij het tennistoernooi in Rotterdam. De Bulgaar was bij het ABN AMRO Open in drie sets te sterk voor de Kazach Aleksandr Sjevtsjenko: 7-6 (2) 3-6 6-4.

Dimitrov was na afloop blij met opnieuw een plek bij de laatste vier in Ahoy, maar weet dat hij beter moet. “Ik wil hem niet tekort doen, maar mijn spel was niet heel goed vandaag. Voor mijn gevoel maakte ik veel onnodige fouten en ik weet dat mijn niveau morgen omhoog moet”, aldus Dimitrov tegenover de ATP.

De huidige nummer 13 van de wereld, die begin dit jaar het toernooi van Brisbane won, voelt zich doorgaans op zijn gemak in Rotterdam. In 2018 haalde hij al eens de finale, waarin hij verloor van Roger Federer.

Als de in vorm verkerende Dimitrov opnieuw een finaleplaats wil halen, moet hij zaterdag winnen van de Australiër Alex de Minaur of de Rus Andrej Roeblev. Zij treffen elkaar later op vrijdag in hun kwartfinalepartij.