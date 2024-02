Roest geniet van tweede wereldtitel op rij op 5000 meter

Patrick Roest was blij dat hij zijn wereldtitel op de 5000 meter met succes had kunnen verdedigen bij de WK in Calgary. “Vorig jaar won ik die titel nadat ik er lang op had moeten wachten, en nu twee keer op rij is genieten”, zei de 28-jarige Lekkerkerker bij de NOS.

Roest had kunnen zien wat voor tijden zijn concurrent Davide Ghiotto uit Italië voor hem reed. “Hij reed een goede tijd, maar de laatste rondetijden liepen op. Ik moest rustig blijven en mijn rit goed naar huis rijden. Het was mooi vlak, een perfect raceplan.”

De schaatser zei dat hij ontspannen naar de wedstrijd had toegeleefd. “Ik zit goed in mijn vel en geniet van het schaatsen. Bij zo’n wedstrijd komt een hoop spanning kijken. Als je verstandig rijdt, weet je dat je kunt winnen. Ik hoop ook een mooie 10 kilometer te kunnen laten zien, maar die afstand blijft lastig.”