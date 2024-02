Schaatsers grijpen naast WK-medaille op ploegachtervolging

De Nederlandse schaatsers hebben bij de WK afstanden naast de medailles gegrepen op de ploegachtervolging. Chris Huizinga, Marcel Bosker en Beau Snellink kwamen tot een tijd van 3.40,50 en werden daarmee vijfde. De wereldtitel ging verrassend naar het team van Italië dat met 3.35,00 Noorwegen en Canada voorbleef.

Nederland was de titelverdediger op de ploegachtervolging. Bosker, Snellink en Patrick Roest wonnen bij de afgelopen twee WK’s de wereldtitel, maar de ploeg kwakkelt dit seizoen, sinds Roest afgelopen zomer aankondigde dit seizoen niet in actie te komen. In totaal won Nederland op de laatste negen WK’s sinds 2012 het goud.

Het trio dat bondscoach Rintje Ritsma had geselecteerd, reed dit jaar geen enkele wedstrijd op de ploegachtervolging samen. Snellink deed pas in Salt Lake City mee, maar toen werd Bosker buiten de ploeg gehouden. Het team werd daar op gepaste afstand vierde, terwijl de Amerikanen met 3.33,66 het wereldrecord verbeterden dat de Noren in januari in Thialf hadden gereden.

De Nederlandse ploeg moest in de rit tegen de VS bij de start toegeven op Canada dat in de eerste rit tot 3.36,72 was gekomen. De Amerikanen reden daarna bijna een halve seconde per ronde sneller dan Nederland, maar die konden ook niet tippen aan de tijd van de Canadezen.

De Italianen Davide Ghiotto, Andrea Giovannini en Michele Malfatti gingen in de slotrit sneller van start dan olympisch kampioen Noorwegen. Het team dat wil pieken op de Olympische Spelen van Milaan in 2026 bleef de titelverdediger daar nu ook al voor.

“Het verschil is dat zij heel veel samen getraind hebben in een goede formatie en wij niet”, zei Bosker, die vier keer eerder wereldkampioen werd op dit onderdeel. “Daarom gaan wij achteruit en zij vooruit”, gaf hij aan bij de NOS.

Snellink noemde het een bittere pil. “Ik werd de afgelopen twee jaar wereldkampioen, nu worden we vijfde.”