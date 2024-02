Schaatsster Kok prolongeert wereldtitel op 500 meter

Femke Kok heeft bij de wereldkampioenschappen afstanden in Calgary haar wereldtitel op de 500 meter geprolongeerd. De 23-jarige Friezin troefde in de Olympic Oval met een Nederlands record van 36,83 Kim Min-sun uit Zuid-Korea en de Amerikaanse Kimi Goetz af.

Kok werd vorig jaar bij de WK in Heerenveen voor het eerst wereldkampioen op het kortste nummer van het langebaanschaatsen en deed dat als eerste Nederlandse. Ze werd in 2021 als tweede op de WK. Kok won eerder dit jaar de Europese titel op de 500 meter.

Jutta Leerdam werd met 37,42 zesde. Marrit Fledderus reed 37,61 en werd bij haar WK-debuut achtste.

Voor Kok kwam de piek net als vorig jaar opnieuw op het juiste moment. Toen greep ze in Thialf verrassend de wereldtitel na een jaar waarin ze weinig indruk had gemaakt. Dit seizoen won ze de tweede wereldbekerwedstrijd in Japan en ook de laatste in Quebec en deed het hele seizoen goed mee.

Leerdam kwam als eerste Nederlandse in actie. De 25-jarige schaatsster, vorig jaar goed voor WK-brons op de 500 meter, werd de afgelopen weken gehinderd door enkelproblemen, maar met 37,42 zette ze de tot dan toe verreweg snelste tijd neer. Ook Vanessa Herzog, die haar vorig jaar met zilver voor bleef op de WK, kwam daar niet aan. De Chinese Ruining Tian deed dat met 37,24 wel.

Fledderus kwam in de rit tegen olympisch kampioene Jackson op grote achterstand na de opening. Dat kon ze niet meer goedmaken in het volle rondje. Ze bleef achter de Amerikaanse, maar die was met 37,25 ook langzamer dan Tian.

De Zuid-Koreaanse Kim was wel sneller dan Tian met 37,19, maar Kok was daarna veel beter met 36,83. Haar opening van 10,31 was de beste van het hele veld en haar volle rondje ook, waardoor het verschil van 0,36 seconden met de nummer 2 heel groot is. Goetz werd derde met 37,21.