Schaatssters grijpen nu wel wereldtitel op ploegachtervolging

De Nederlandse schaatssters hebben bij de WK afstanden in Calgary de wereldtitel op de ploegachtervolging veroverd. Joy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud kwamen tot 2.51,20 en waren daarmee sneller dan de teams van titelverdediger Canada en Japan.

Het is de eerste wereldtitel voor de Nederlandse ploeg sinds 2021. Schouten werd toen wereldkampioen met Ireen Wüst en Antoinette Rijpma-de Jong. Voor Beune en Groenewoud is het de eerste wereldtitel op dit onderdeel. Het trio werd eerder in januari ook Europees kampioen.

De schaatssters grepen vorig jaar bij de WK naast de wereldtitel. Ze werden gediskwalificeerd omdat een stukje van de enkel van Beune niet goed bedekt was, wat volgens de reglementen moet. Hetzelfde trio had toen wel eerder de beste tijd geschaatst.

De Nederlandse ploeg moest het al in de eerste rit opnemen tegen China. Met een redelijk vlak schema en onderling duwen schaatsten Beune, Schouten en Groenewoud naar de derde tijd ooit en doken ze onder het oude Nederlands record van 2.52,65 uit 2020. Ze bleven net boven het wereldrecord van Japan uit hetzelfde jaar van 2.50,76.

De teams van titelverdediger Canada en de Verenigde Staten gaven meteen al veel toe op het schema van Nederland. De marge liep daarna alleen maar op. Canada was 2,83 seconden langzamer dan het Nederlands trio. Japan opende in de slotrit tegen Polen sneller dan Nederland, maar moest daarna tijd toegeven. Zij bleven de VS voor en werden derde op 3,69 seconden van Nederland.