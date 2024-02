Sinner door in Rotterdam na opgave Raonic en treft nu Griekspoor

Tennisser Jannik Sinner heeft zich bij het ABN AMRO Open geplaatst voor de halve finales. Daarin treft de 22-jarige titelfavoriet zaterdag Tallon Griekspoor. Sinner won na een opgave van de Canadees Milos Raonic. Op dat moment stond het 7-6 (4) 1-1.

Raonic, die terugkwam van een blessure, stond voor het eerst sinds 2020 weer in de kwartfinales van een ATP-toernooi. De altijd goed serverende Raonic maakte het Sinner lastig in de eerste set, maar had wel een blessurebehandeling nodig. Snel daarna kreeg hij nog twee setpunten op 5-4, maar die miste hij. In de tiebreak bewaarde Sinner de rust en greep hij alsnog de set.

In het begin van set twee had Raonic duidelijk moeite met bewegen. Bij een stand van 1-1 gaf hij noodgedwongen op, waardoor Sinner zaterdag publiekslieveling Griekspoor treft.

Sinner en Griekspoor speelden vorig jaar ook al tegen elkaar in de halve finales. Toen won de Italiaan, die in januari in Melbourne zijn eerste grand slam pakte, met 7-5 7-6 (5).

De andere halve finale in Rotterdam gaat zaterdag tussen de Australiër Alex de Minaur en de Bulgaar Grigor Dimitrov. Zij plaatsen zich al eerder op de dag. De finale is zondag.