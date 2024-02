Steenbergen pakt op WK eerste Nederlandse zwemgoud sinds 2013

Zwemster Marrit Steenbergen heeft op de 100 meter vrije slag op de WK in Doha de eerste Nederlandse individuele wereldtitel veroverd in bijna elf jaar tijd. De 24-jarige Friezin was in de finale van het koningsnummer veel te sterk (52,26) voor Siobhan Haughey uit Hongkong (52,56) en de Australische Shayna Jack (52,83). Daarmee verbeterde Steenbergen ook weer het Nederlands record, net als een dag eerder in de halve finales (52,53).

Het goud van Steenbergen is de tiende individuele wereldtitel voor Nederland op de langebaan. Negen daarvan gingen naar een vrouw, waarvan vijf naar Inge de Bruijn. Marcel Wouda pakte in 1998 als enige man het WK-goud. Ranomi Kromowidjojo was tot vrijdag de laatste Nederlander met een wereldtitel (op de 50 vrij in 2013).

Op de 100 meter vrije slag had Steenbergen, die vorig jaar al WK-brons pakte op dit nummer, onder anderen geen last van wereldrecordhoudster Sarah Sjöström uit Zweden en de Australische wereldkampioene Mollie O’Callaghan. Met het oog op de naderende Olympische Spelen hebben meerdere toppers besloten dit toernooi in Doha over te slaan.

“Dit is niet normaal”, zei Steenbergen in het interview direct na de race. “Ik had nooit verwacht om 52,2 te zwemmen.” De start van de Nederlandse was niet eens heel goed, maar ze maakte de achterstand op Haughey in het tweede deel meer dan goed. “De tweede helft is dan ook mijn specialiteit.”

Steenbergen verbeterde donderdag in de halve finales al de oude nationale toptijd van Femke Heemskerk (52,69), die sinds 2015 stond. Met de estafettevrouwen pakte Steenbergen zondag al verrassend de wereldtitel op de 4×100 meter vrij.