Steenbergen stopte bijna met zwemmen, maar is nu trotse kampioen

De lange tijd onzekere Marrit Steenbergen (24) stond jaren geleden al op het punt om voorgoed te stoppen met zwemmen, maar vond vooral dankzij de hulp van een psycholoog weer de weg omhoog. De Friezin had nooit verwacht dat ze het kon zeggen, maar ze is nu wereldkampioen. Vrijdag pakte ze in Doha het goud op het koningsnummer 100 meter vrije slag.

“Ik had jaren geleden überhaupt niet gedacht dat ik op deze WK zou staan. Om nu dan wereldkampioen te worden, vind ik heel bijzonder en bizar. En dan ook nog in 52,26”, reageerde Steenbergen op haar nieuwe Nederlands record, waardoor ze nu bijna een halve seconde sneller is dan haar illustere voorgangster Femke Heemskerk.

Steenbergen bestormde als 16-jarig talent de zwemtop, maar kreeg daarna door mentale problemen een terugval. Na twijfels over haar toekomst liet Steenbergen in 2022 in Rome met haar eerste twee individuele EK-titels zien helemaal terug te zijn.

Steenbergen: “Dat heb ik natuurlijk te danken aan de vele hulp die ik heb gehad, zeker van mijn psycholoog. In Rome zag je al dat dat heel goed uitpakte en dat is de laatste jaren alleen maar beter geworden.”

Volgens Steenbergen is het vinden van ontspanning de belangrijkste reden dat ze nu zowel binnen als buiten het bad floreert. “Hoe vaker je hard zwemt, hoe lastiger het is om die ontspanning te houden. Daarom ben ik zo blij en trots dat dat me vandaag wel is gelukt. Ik kreeg natuurlijk wel een klein kriebeltje voor deze finale, maar ik wilde gewoon lol gaan maken en lekker gaan zwemmen.”

Voor de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds 2013 is een titel of een goede tijd nu niet meer het belangrijkste. “Een medaille is heel belangrijk en daar haal ik ook plezier uit, maar als ik heel hard zou zwemmen maar er geen zin in zou hebben, zou een medaille ook niet leuk zijn.”