Steenbergen voelt zich nu één van Nederlands grootste zwemsters

Marrit Steenbergen durft na haar wereldtitel op de 100 meter vrije slag eindelijk toe te geven dat ze bij de grootste Nederlandse zwemsters hoort. Aanvankelijk wil de bescheiden 24-jarige Friezin zich nog niet in één rijtje scharen met namen als Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk, maar dat verandert als ze denkt aan haar nieuwe Nederlands record van 52,26. “Ik heb altijd wel een reden om te vinden dat ik er niet bij hoor, maar deze tijd is wel echt heel goed. Eigenlijk hoor ik er gewoon bij.”

Alleen al op basis van de feiten hoort Steenbergen in dat rijtje thuis. De zwemster is nu bijna een halve seconde sneller dan Heemskerk, de op een na snelste Nederlandse, ooit was op het koningsnummer. Ook is Steenbergen pas de vijfde Nederlandse vrouw met een wereldtitel. Kromowidjojo, Inge Dekker, Inge de Bruijn en Annemarie Verstappen gingen haar voor.

Wel is het zo dat de Australische onttroond wereldkampioene Mollie O’Callaghan in Doha ontbrak met het oog op de naderende Olympische Spelen. Steenbergen: “Dat was nog een reden voor mij om te vinden dat ik nog niet bij de groten hoorde.”