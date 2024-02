Technisch directeur Van Leeuwen stapt op bij turnbond KNGU

Technisch directeur Jeroen van Leeuwen van turnbond KNGU heeft per direct zijn functie neergelegd na een vertrouwensbreuk met enkele leden van de technische staf. Er is een verschil van inzicht ontstaan over de wijze waarop met de talent- en topsportprogramma’s optimale resultaten kunnen worden geboekt, meldde de KNGU in een verklaring.

De teleurgestelde Van Leeuwen sprak over “een heel moeilijke maar weloverwogen beslissing”. “Maar ik wil geen concessies doen aan de voor mijzelf en de sport belangrijke kernwaarden als vertrouwen, integriteit en transparantie”, aldus Van Leeuwen.

KNGU-directeur Remco Boer respecteerde het “moedige besluit” van Van Leeuwen. “Hij heeft veel betekend voor de ontwikkeling en transitie van de Nederlandse gymsport. Binnen en buiten de organisatie is veel waardering voor de invulling die hij heeft gegeven aan de functie van technisch directeur”, zei de directeur.

Onder leiding van Van Leeuwen, die sinds mei 2022 in dienst was bij de KNGU, kwalificeerde zowel het mannen- als het vrouwenteam zich voor de Olympische Spelen van komende zomer. Er is nog geen opvolger voor Van Leeuwen bekend. De voorbereidingen op de Spelen gaan echter volgens planning door, benadrukte Boer.