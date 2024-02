Van Aert sprint naar zege in Ronde van de Algarve

Wout van Aert heeft de derde etappe van de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De Belgische wielrenner van Visma – Lease a Bike was in Tavira de sterkste in een massasprint. De Portugees Rui Oliveira en de Duitser Marius Mayrhofer eindigden als tweede en derde.

Voor Van Aert was het zijn eerste overwinning van het wegseizoen. Na een valpartij op 80 kilometer van de finish moest de Portugees Rui Costa de strijd staken. Nederlanders Marijn van den Berg en Thymen Arensman waren ook slachtoffer, maar konden hun weg vervolgen.

De Colombiaan Daniel Martínez behield de leiding in het klassement. De Ronde van de Algarve duurt tot en met zondag.