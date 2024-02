Van ’t Hek nieuwe voorzitter van Nederlandse Sportraad

Tom van ’t Hek wordt per 1 augustus de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Sportraad, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en beide Kamers der Staten-Generaal. Dat heeft de ministerraad besloten. De oud-hockeyer en voormalig bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg wordt de opvolger van Michael van Praag.

“Er is nog een wereld te winnen als we kijken naar de beperkte aandacht voor de positieve effecten van bewegen en sport op onze maatschappij”, zei Van ’t Hek, tevens onder meer oud-huisarts, in een verklaring. “Kijk simpelweg naar de beweegarmoede in ons land, de beperkte mogelijkheden die onze publieke ruimte biedt om te bewegen of hoe slecht sportaanbieders, professionals en vrijwilligers er in deze sector voor staan.”

Tijdelijk voorzitter Marjolein Bolhuis-Eijsvogel was blij met de keuze voor Van ’t Hek. “Tom is iemand die kennis en ervaring heeft met zowel topsport als breedtesport, maar ook met zorg en preventie. Hij neemt een groot netwerk in de medische wereld mee. Vanwege de inmiddels brede taak van de Nederlandse Sportraad op zowel sport als bewegen is die achtergrond voor ons van groot belang”, aldus Bolhuis-Eijsvogel.