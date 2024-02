Waterpolosters eindigen WK op de vijfde plaats

De Nederlandse waterpolosters zijn als vijfde geëindigd op het WK in Qatar. De uittredende kampioen won de wedstrijd om de vijfde plaats met 10-8 van Australië. De periodestanden waren 2-1 1-5 3-1 4-1.

Oranje, dat maandag door Hongarije werd uitgeschakeld in de kwartfinales, won woensdag de eerste wedstrijd om de plaatsen vijf tot en met acht met 10-5 van Italië. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis begon tegen Australië ook goed, maar raakte het in het tweede kwart helemaal kwijt. Met zeven treffers in de laatste twee periodes legde Oranje alsnog beslag op de vijfde plaats.