Wielrenner Van Gils wint ingekorte Ruta del Sol na zege in tijdrit

Wielrenner Maxim Van Gils heeft de Ronde van Andalusië, ook wel Ruta del Sol genoemd, op zijn naam geschreven. De 24-jarige Belg van Lotto Dstny won de enige etappe, een tijdrit van bijna 5 kilometer. Het was de eerste wedstrijd van Van Gils na een schorsing van 25 dagen voor het uitdelen van een klap aan een concurrent tijdens het Japan Cup Criterium in oktober.

Van Gils was in Alcaudete negen seconden sneller dan de Spanjaard Juan Ayuso. De Italiaan Antonio Tiberi werd derde.

De organisatie schrapte eerder op vrijdag het slotweekend door de boerenprotesten in de regio. Eerder werden al de eerste twee ritten op woensdag en donderdag geannuleerd. Daardoor werd Van Gils meteen de eindwinnaar van de ronde. De tijdrit stond aanvankelijk niet op het programma, maar werd ingepland in plaats van een rit over 161 kilometer tussen Arjona en Pozoblanco.

De Ruta del Sol is voor veel renners een belangrijke voorbereidingskoers op de grote voorjaarswedstrijden. Tadej Pogacar won vorig jaar, het jaar daarvoor ging de eindzege naar Wout Poels.