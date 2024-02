WK-debutant Van Westering kan niet stunten in finale 200m rugslag

Kai van Westering heeft bij de WK in Doha niet kunnen verrassen met een medaille op de 200 meter rugslag. Voor de 20-jarige debutant op dit toernooi was een plek in de finale al winst, maar hij dacht het de medaillekandidaten moeilijk te kunnen maken. Dat lukte in het eerste deel van de race, maar hij eindigde uiteindelijk als laatste (1.57,19).

De Spanjaard Hugo Gonzalez won in 1.55,30, voor Roman Mityukov uit Zwitserland (1.55,40). De Zuid-Afrikaan Pieter Coetze pakte het brons (1.55,99).

Van Westering zwemt pas sinds een jaar voor Nederland. Hij groeide op in Frankrijk, maar koos er als zoon van een Nederlands-Amerikaanse vader voor om voor Oranje uit te komen. In de halve finale kwam hij direct op zes honderdsten van een seconde van het nationaal record van Nick Driebergen uit 2009 (1.56,85), maar een nog snellere race zat er in de finale niet meer in.