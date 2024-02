Zwemmer Korstanje als zevende naar WK-finale 100 meter vlinderslag

Zwemmer Nyls Korstanje heeft zich als zevende geplaatst voor de WK-finale van de 100 meter vlinderslag. De Nijmegenaar werd in zijn halve finale vijfde in een tijd van 51,75.

Korstanje leidde halverwege nog, maar bij het keerpunt verloor hij te veel snelheid. Zijn eindtijd bleek toch voldoende voor plaatsing voor de eindstrijd. In de series zwom hij nog de derde tijd (51,70).

De nummer 5 van vorig jaar heeft in Doha een uitgelezen kans op zijn eerste wereldtitel, nu de gehele top 4 niet aanwezig is in Doha.