Zwemster Schouten ’toont ballen’ en pakt onverwacht WK-goud

Wereldkampioene Tes Schouten ging er eigenlijk al vanuit dat ze zilver zou pakken op de 200 meter schoolslag op de WK in Doha. De 23-jarige Bodegraafse schatte zichzelf sneller in dan haar meeste concurrentes, maar had gedacht dat ze het zou moeten afleggen tegen de Amerikaanse nummer 2 van vorig jaar Kate Douglass. “Maar ik dacht: misschien moet ik gewoon even ballen tonen en dan zien wat er uitkomt. Dat is wel gelukt, denk ik.”

Schouten denkt dat haar grootste geheim ligt in het hebben van plezier en het ontspannen toeleven naar wedstrijden. “Ik ben ook gewoon blij met mijn leven buiten het zwemmen, dus het is niet het einde van de wereld als niet lukt wat ik wil. Het liefst word ik olympisch kampioen, maar als dat niet lukt denk ik over tien jaar niet: ik heb gefaald.”

De pupil van Mark Faber pakte in Doha de tweede Nederlandse wereldtitel van de dag, na Marrit Steenbergen op de 100 meter vrije slag. Ranomi Kromowidjojo was in 2013 de laatste Nederlandse wereldkampioen op een individueel nummer.

Schouten won dinsdag op de 100 meter schoolslag al verrassend zilver en vorig jaar op de dubbele afstand brons. “Ik heb nu alle kleuren op de WK. Dat vind ik wel leuk.”

Schouten verpulverde in de finale (2.19,81) haar eigen Nederlands record, dat ze donderdag al had aangescherpt tot 2.21,50. Douglass werd in 2.20,91 op gepaste afstand tweede. “Ik wist eigenlijk al dat ik harder kon dan gisteren en ik besloot gewoon hard te starten. Zo zwom ik op de EK in december ook al een dik persoonlijk record, terwijl ik toen corona had. Dat gaf me nu ook wel vertrouwen. Want waarom zou het nu dan niet lukken, was een beetje mijn instelling op het startblok.”

De Nederlandse had in Doha geen last van regerend wereldkampioene Tatjana Schoenmaker uit Zuid-Afrika, die koos voor een andere voorbereiding op de Olympische Spelen. Schouten was wel sneller dan de 2.20,80 waarin Schoenmaker vorig jaar de wereldtitel pakte. De olympisch kampioene van Tokio zwom al wel eens 2.18,95.

Schouten durfde nog geen voorspelling te doen voor de Spelen van Parijs komende zomer. “Ik denk dat mensen voor deze titel ook al verwachtten dat ik daar kans zou maken op het podium en die verwachtingen zullen nu wel groter zijn. Maar ik probeer dat voor mezelf zo relaxed mogelijk te houden. Als het makkelijk was om daar op het podium te staan, dan deed iedereen dat wel.”