Alcaraz naar halve finales tennistoernooi van Buenos Aires

Carlos Alcaraz heeft de halve finales bereikt van het tennistoernooi van Buenos Aires. De titelverdediger uit Spanje was in twee sets te sterk voor de Italiaanse qualifier Andrea Vavassori: 7-6 (1) 6-1. De nummer 2 van de wereld speelt in de Argentijnse hoofdstad zijn eerste toernooi sinds hij op de Australian Open in de kwartfinales verrassend verloor van de Duitser Alexander Zverev.

Vavassori, 152e op de wereldranglijst, maakte het Alcaraz in de eerste set knap lastig, maar zag de Spanjaard in de tweede set uitlopen naar een 5-0-voorsprong. Na een uur en veertig minuten was het duel beslist. Alcaraz neemt het in de halve finales op tegen de Chileen Nicolás Jarry, die zijn tegenstander Tomás Etcheverry voor eigen publiek zag opgeven.

De andere halve finale is volledig Argentijns met Facundo Díaz en Federico Coria op de baan.