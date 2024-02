Amerikaanse hordelopers snellen naar records

De Amerikaanse hordeloper Grant Holloway heeft bij de indoorkampioenschappen van zijn land zijn eigen wereldrecord op de 60 meter horden verbeterd. In Albuquerque kwam hij tot een tijd van 7,27 seconden. Eerder had hij in 2021 en 2022 al twee keer het oude record (7,29) gelopen. Holloway (26) liep zijn toptijd in de series.

Tia Jones evenaarde de beste tijd ooit gelopen op de 60 meter horden bij de vrouwen. De 23-jarige Amerikaanse finishte in 7,67 seconden, een tijd die pas vorige week in New York in de boeken was gelopen door de van de Bahama’s afkomstige Devynne Charlton. Ook Jones deed dat in de series van de strijd om de titel van haar land.

De Amerikaanse indoorkampioenschappen zijn het kwalificatiemoment voor de WK indoor van 1 tot en met 3 maart in het Schotse Glasgow.