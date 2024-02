Atleet Bonevacia snelste Nederlander ooit op 300 meter

Liemarvin Bonevacia heeft bij atletiekwedstrijden in het Zuid-Afrikaanse Pretoria de beste Nederlandse tijd ooit gelopen op de 300 meter. De 34-jarige Bonevacia klokte 32,21 seconden. Daarmee was hij net iets sneller dan de 32,25 die hij in 2017 liep op deze incourante sprintafstand in Ostrava. Taymir Burnet was ook snel, hij noteerde 32,29.

De Botswaan Letsile Tebogo liep in Pretoria de snelste 300 meter ooit met een tijd van 30,71. Hij was een tiende sneller dan de Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk, die in 2017 de beste tijd ooit had gelopen op de afstand (30,81).

Bonevacia en Burnet slaan deze winter het indoorseizoen over en bereiden zich in Zuid-Afrika voor op het outdoorseizoen. Deze zomer zijn er eerst de EK in Rome en daarna de Olympische Spelen in Parijs.