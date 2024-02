Bol wil vooral ‘supergoede’ race lopen in uitverkocht Omnisport

Femke Bol doet niet aan voorspellingen. Ze wil zondag in de finale van de 400 meter op de NK indooratletiek in Apeldoorn een ‘supergoede’ race lopen en dan ziet ze wel of er weer een wereldrecord uitrolt. “We lopen in een uitverkocht stadion. We zijn dat helemaal niet gewend in Nederland, maar bijzonder is het wel”, zei de 23-jarige Amersfoortse atlete na de series van de 400 meter.

Bol veroverde vorig jaar de titel in het Omnisport met een wereldrecord van 49,26 seconden. Ze liep toen het 41 jaar oude wereldrecord van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova uit de boeken. De verwachtingen voor de finale van zondag zijn zo hooggespannen, dat de sporthal in Apeldoorn voor het eerst in vijftien jaar NK atletiek is uitverkocht. Zo’n 5000 mensen willen Bol zien vlammen.

“Mijn familie had aanvankelijk helemaal geen tickets. Ze hadden niet verwacht dat het uitverkocht zou zijn”, vertelt de Sportvrouw van het Jaar. “Ze hebben gelukkig nog vijf tickets kunnen krijgen, dus ze zijn erbij. Het is bizar, maar wel mooi om te zien dat atletiek zo populair is. Ook belangrijk met het oog op de EK volgend jaar in Apeldoorn.”

De 400 meter indoor is voor Bol geen hoofdnummer, maar wel een belangrijke afstand. Ze doet er de snelheid op die ze in het outdoorseizoen nodig heeft voor haar favoriete onderdeel, de 400 meter horden. Op dat nummer veroverde ze vorig jaar in Boedapest de wereldtitel en wil ze op de Olympische Spelen komende zomer in Parijs voor het goud gaan.

“Ik merk dat ik in alles weer wat beter ben geworden. De 400 meter gaat wat soepeler dit jaar omdat ik wat harder ben gaan openen. Ik voel me ook sterk, maar het is indoor en dan weet je nooit of je de perfecte race kunt lopen. Misschien, als alles goed gaat, loop ik weer een wereldrecord, maar het is deze winter geen hoofddoel”, zegt Bol. “Doel is om goud te halen op de WK indoor in Glasgow.”

Bol heeft deze winter haar goede vorm al twee keer bewezen met toptijden. Ze opende begin februari haar seizoen in Metz met 49,69, een week later in Liévin noteerde ze 49,63. Ze is tot dusver de enige atlete in de wereld die de 400 meter indoor onder de 50 seconden heeft gelopen.