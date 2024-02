Brand rijdt in veldrit Sint-Niklaas van start tot finish op kop

Lucinda Brand heeft de Waaslandcross gewonnen, een van de laatste veldritten van deze winter in Sint-Niklaas. De Nederlands kampioene was een klasse apart en reed de hele wedstrijd alleen vooruit. Op 25 seconden werd de Belgische Laura Verdonschot tweede. Ze hield de Nederlandse Annemarie Worst net achter zich.

Voor Brand was het haar zesde zege van het seizoen. Ze veroverde onder meer de Nederlandse titel. Op het WK van Tabor finishte ze als tweede achter landgenote Fem van Empel. De wereldkampioene ontbrak in Sint-Niklaas, net als veel andere toppers.

Brand (34) had vooraf met haar ploegleider Sven Nys van Baloise-Trek Lions bedacht dat een lange solo misschien niet zo handig zou zijn. “Als er een grote groep achter me zou rijden, was het wellicht handiger om me terug te laten zakken. Op dit parcours is het moeilijk alleen rijden”, vertelde ze in het flashinterview kort na de finish. “Maar of ik was heel sterk, of keken ze achter me meer naar elkaar. Toen ben ik toch maar alleen verder gegaan.”

In de 23 crossen die ze deze winter reed stond ze maar drie keer niet op het podium. “Het is een hartstikke mooi seizoen. Ik kan nu al tevreden terugkijken.”

Zondag volgt nog de laatste wedstrijd om de X2O-Trofee in Brussel. Volgend weekeinde eindigt het seizoen met de Sluitingsprijs Oostmalle.