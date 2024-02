Brons judoka Van Lieshout in Bakoe na zege op Van den Berg

Judoka Joanne van Lieshout heeft op het Grand Slam van Bakoe het brons gepakt in de klasse -63 kilogram. Dat deed de tweevoudig wereldkampioene bij de junioren door haar landgenote en concurrent om een olympisch ticket Geke van den Berg op ippon te verslaan.

Van Lieshout (21) had in de hoofdstad van Azerbeidzjan de halve finales bereikt waarin ze in de golden score verloor van de Oostenrijkse Lubjana Piovesana. Daarna trof de Brabantse in de strijd om het brons de zeven jaar oudere Van den Berg. Die was na twee overwinningen door de Canadese Catherine Beauchemin-Pinard naar de herkansingen verwezen waarin ze vervolgens de Cubaanse Maylin Del Toro Carvajal had verslagen.

Van Lieshout pakte in december in Tokio ook al brons.