Evenepoel in leiderstrui na winst tijdrit van Ronde van Algarve

Remco Evenepoel heeft de macht gegrepen in de Ronde van Algarve. De Belgische wielrenner was veruit de snelste in een tijdrit over 22 kilometer met start en aankomst in Albufeira. Hij begint zondag in de leiderstrui aan de afsluitende etappe van Faro richting de top van de Alto de Malhao.

Evenepoel liet weer eens zien dat hij de wereldkampioen tijdrijden is. Hij klopte de Amerikaan Magnus Sheffield met 17 seconden. De Zwitser Stefan Küng eindigde als derde en moest 29 seconden toegeven op de ontketende Belg.

Evenepoel nam de leiding over van Daniel Martínez. De Colombiaan eindigde als achtste en zakte naar de tweede plaats van het algemeen klassement, op 48 seconden van de Belgische favoriet voor de eindzege.