Griekspoor kan niet stunten tegen Sinner op ABN AMRO Open

Tallon Griekspoor is er in de halve finales van de ABN AMRO Open in Rotterdam niet in geslaagd te stunten tegen de Italiaanse wereldtopper Jannik Sinner. De 27-jarige Nederlander moest het in een volgepakt Ahoy in twee sets afleggen tegen de winnaar van de Australian Open vorige maand: 6-2 6-4.

De 22-jarige Sinner treft zondagmiddag in de finale de Australiër Alex de Minaur (25) die Grigor Dimitrov uit Bulgarije eerder op de dag overtuigend klopte in 6-4 6-3.

De halve finale tussen Sinner en Griekspoor was een reprise van vorig jaar in Rotterdam toen de Italiaan na een thriller de finale bereikte (7-5 7-6). Zaterdagavond werd het geen moment echt spannend in het sfeervolle Rotterdamse tennispaleis. Sinner, de huidige nummer 4 van de wereld, begon uitstekend aan de wedstrijd tegen de beste Nederlander van dit moment. In de openingsgame brak Sinner direct de opslag van Griekspoor (de mondiale nummer 29) en deed dat in de vijfde game opnieuw. Bij een 4-1-voorsprong overleefde Sinner twee breekpunten en trok vervolgens in 34 minuten de eerste set naar zich toe: 6-2.

In de tweede set moest Griekspoor zich laten behandelen aan blaren op zijn voet, maar daar leek zijn spel niet onder te lijden. De Nederlander kreeg bij een 2-1 en 3-2-voorsprong breekkansen op de service van Sinner, maar wist die tot zijn frustratie niet te benutten. Vervolgens brak de grandslamwinnaar bij een 4-4-stand de service van Griekspoor op love en serveerde hij de wedstrijd uit: 6-4. En dus was net als vorig jaar de halve finale het eindstation voor Griekspoor. Hij kan evenwel terugkijken op een sterke week in Rotterdam met overwinningen op toppers als Lorenzo Musetti uit Italië, de Pool Hubert Hurkacz en Emil Ruusuvuori uit Finland.

Sinner kan zondag voor het eerst in zijn carrière de ABN AMRO Open winnen. Vorig jaar verloor hij in de eindstrijd in drie sets van Daniil Medvedev, die zich dit jaar afmeldde bij toernooidirecteur Richard Krajicek. Tegen de als vijfde geplaatste De Minaur is Sinner de grote favoriet voor de eindzege.