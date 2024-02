Griekspoor na verlies: Sinner is nu de beste speler ter wereld

Tallon Griekspoor had na zijn verloren halve finale op de ABN AMRO Open (6-2 6-4) niets dan lof voor zijn tegenstander Jannik Sinner uit Italië.

“In de eerste set was Sinner twee klassen beter dan ik”, zei Griekspoor na afloop. “Hij speelt met zoveel vertrouwen. Ik maakte heel weinig eerste opslagen en dan wordt het moeilijk.”

Griekspoor was content met zijn spel in de tweede set. “Misschien was ik wel de betere speler in de tweede set, tot 4-4. Ik had een break voor moeten komen. Als je vier breakpoints krijgt tegen Sinner, dan moet je er wel één maken wil je kans maken om te winnen”, was de huidige nummer 29 van de wereldranglijst realistisch.

“Sinner is op dit moment de beste speler van de wereld”, stelde Griekspoor. “Zijn tempo in de eerste set en het niveau dat hij haalt… dat is ongelooflijk. Alle credits voor hem.”