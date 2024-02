Haase en Van de Zandschulp naar finale dubbelspel in Rotterdam

Robin Haase en Botic Van de Zandschulp hebben de finale bereikt van het dubbeltoernooi op de ABN AMRO Open. Het Nederlandse koppel was in Rotterdam in twee sets en een supertiebreak net te sterk voor de als derde geplaatste Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow: 6-4 4-6 10-8.

Mogelijk volgt zondag een voor driekwart door Nederlanders bezette finale. Wesley Koolhof, de beste Nederlandse dubbelaar, neemt het met zijn Kroatische partner Nikola Mektic in de andere halve finale op tegen het koppel Ivan Dodig en Austin Krajicek. De Kroaat en de Amerikaan voeren de plaatsingslijst aan.