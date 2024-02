Hordespecialiste Visser verrast met Nederlandse titel op 60 meter

Nadine Visser heeft verrassend de Nederlandse titel veroverd op de 60 meter. De specialiste op de horden troefde de erkende sprintsters N’ketia Seedo en Tasa Jiya af op het snelle tartan in het Omnisport van Apeldoorn. Met haar winnende tijd van 7,19 seconden kwalificeerde ze zich zelfs voor de WK indoor in Glasgow (1-3 maart).

Visser onttroonde Seedo als kampioene. De Utrechtse, die voor de NK al zeker was van WK-deelname, werd vlak voor de meet ingehaald door Visser. Het verschil was minimaal; Seedo klokte 7,20. Vlak daarachter spurtte Jiya naar het brons in 7,26.

De 29-jarige Visser liet kort na afloop al weten dat de 60 meter geen optie is voor haar op de WK indoor. Ze gaat vol voor de 60 meter horden, het onderdeel waarop ze twee keer Europees goud won en een keer WK-brons. Dit jaar toonde ze al vorm met 7,80, een tijd waarmee ze op wereldranglijst van dit jaar op de zevende plaats staat.

De titel op de 60 meter bij de mannen ging naar Xavi Joy Mo-Ajok. Hij pakte het goud in 6,69. Joris van Gool bemachtigde het zilver met een tijd van 6,73. Maurice Afognon pakte het brons met 6,75. Titelverdediger Raphael Bouju viel in de halve finales uit met een hamstringblessure.