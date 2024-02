‘Iedereen wil wat’ van zwemster Steenbergen na wereldtitel

“Iedereen wil wat” van Marrit Steenbergen na haar eerste wereldtitel op het koningsnummer 100 meter vrije slag. De 24-jarige zwemster had vrijdagavond en zaterdagochtend interview na interview langs het bad in Doha, terwijl ze normaal na een wedstrijd gewoon door kan lopen. “Veel mensen hebben het gisteren gezien. Dat vind ik wel apart, maar juist alleen maar leuk.”

Het helpt ook voor Steenbergen dat het niet zomaar een nummer is waarop ze vrijdag de eerste individuele Nederlandse wereldtitel sinds 2013 pakte. Met het goud op de 100 vrij treedt de nieuwe houdster van het Nederlands record in de voetsporen van onder anderen meervoudig wereldkampioene Inge de Bruijn. In Doha had Steenbergen daarbij geen last van onder anderen Mollie O’Callaghan uit Australië, die vorig jaar het goud won, maar deze WK oversloeg.

De Friezin is zich nog niet helemaal bewust van haar nieuwe status. “Het wordt wel vaak tegen me gezegd, dus het komt al iets meer binnen. Maar het blijft opmerkelijk”, aldus de doorgaans bescheiden zwemster na het bereiken van de halve finales op de 50 vrij.

Steenbergen pakte in Doha eerder al verrassend de wereldtitel met de estafettevrouwen op de 4×100 meter vrije slag.