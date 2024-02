Jarige De Minaur bereikt finale ABN AMRO Open

Alex de Minaur heeft overtuigend de finale bereikt van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De jarige Australiër, hij is zaterdag 25 jaar geworden, was in twee sets te sterk voor Grigor Dimitrov: 6-4 6-3. De Minaur, als vijfde geplaatst in Rotterdam, speelde ijzersterk en maakte weinig fouten tegen de 32-jarige Dimitrov (als zesde geplaatst).

De Minaur speelt zondagmiddag de finale tegen de winnaar van de partij tussen Tallon Griekspoor en Jannik Sinner. Die wedstrijd staat zaterdagavond op het programma.