Korstanje mist zwembrons en ‘liefde van Nederland’ op halve meter

Negen honderdsten van een seconde kwam zwemmer Nyls Korstanje tekort voor een bronzen WK-medaille. Een halve meter denkt hij, door zijn slechte finish. Met een podiumplek had de 25-jarige Nijmegenaar naar eigen zeggen op “de liefde van Nederland” kunnen rekenen, maar nu grijpt hij voor zijn gevoel overal naast. “Zo hard en pijnlijk is het”, baalde Korstanje na zijn vierde plek op de slecht bezette 100 meter vlinderslag in Doha (51,41).

Het tekent de druk die Korstanje zichzelf dit toernooi oplegde. Met meer ontspanning en vertrouwen zwom hij ruim een half jaar geleden op de WK een nationaal record (50,78) en eindigde hij in de finale knap als vijfde. Juist nu de gehele top 4 van toen ontbrak, begon Korstanje aan zichzelf te twijfelen en miste hij de ontspanning. “Ik wilde te graag. Ik wil gewoon die medaille pakken, net als mijn teamgenoten”, reageerde Korstanje.

De vlinderslagspecialist keek vrijdag met veel bewondering naar de “historische” wereldtitels van landgenoten Tes Schouten en Marrit Steenbergen. Dat verhoogde de druk op zijn schouders nog verder. “Ik wil ook die liefde van Nederland krijgen, van sponsoren. Ik moet hier toch van gaan leven op een gegeven moment.”

Korstanje zei dat hij op trainingen altijd “110 procent” geeft, maar dat het bij hem in wedstrijden beter gaat als hij het iets rustiger aan doet. “95 procent, als het ware. Maar dat vind ik gewoon lastig, want ik wil wel alles geven. Die balans moet ik nog even vinden. In Parijs dan maar, daar was dit de generale repetitie voor”, blikte de nummer 5 van vorig jaar vooruit op de Olympische Spelen.