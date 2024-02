Leerdam moet bij WK genoegen nemen met brons op 1000 meter

Jutta Leerdam is er bij de WK afstanden in Calgary niet in geslaagd de wereldtitel op de 1000 meter te prolongeren. De 25-jarige Zuid-Hollandse reed in de Olympic Oval een tijd van 1.13,28. Ze werd geklopt door de Japanse olympisch kampioene Miho Takagi, die won met 1.12,83. De Chinese Mei Han greep net voor Leerdam het zilver.

Leerdam werd eerder wereldkampioene op de 1000 meter in 2020 in Salt Lake City en vorig jaar in Heerenveen. Bij de Olympische Spelen van 2022 pakte ze het zilver achter Takagi.

Antoinette Rijpma-de Jong viel met de vierde plaats net naast het podium. Isabel Grevelt werd zesde. Grevelt kwam in de rit tegen de Amerikaanse Erin Jackson tot 1.13,92. Rijpma-De Jong dook daar met een sterke slotronde onder met 1.13,61, een evenaring van haar persoonlijk record.

Takagi kwam na een snelle start en een goede laatste kruising met haar ploeggenote Han tot een veel betere tijd dan Rijpma-de Jong. Ook de Chinese was nog net sneller.

Leerdam, die een moeizame aanloop kende naar deze WK met problemen met haar enkel, begon heel snel en had verreweg de beste eerste volle ronde met 26,35. In de slotronde, met een laatste buitenbocht en zonder dat ze op de kruising iets had aan de Japanse Rio Yamada, gaf ze net te veel toe op Takagi.