Nederlands getinte dubbelfinale op ABN AMRO Open in Rotterdam

Tennisser Wesley Koolhof heeft zich bij zijn laatste deelname aan het ABN AMRO Open in Rotterdam verrassend geplaatst voor de dubbelfinale. Samen met zijn Kroatische partner Nikola Mektic was hij in de halve finales te sterk voor de titelverdedigers Ivan Dodig uit Kroatië en de Amerikaan Austin Krajicek: 7-5 6-4.

In de finale nemen Koolhof en Mektic het zondag op tegen het Nederlandse duo Robin Haase en Botic van de Zandschulp.

Koolhof is bezig aan zijn laatste jaar als tennisprof. Eerder deze week liet de Wimbledon-winnaar van 2023 weten heel graag in Rotterdam te willen winnen, omdat hij nog nooit een ATP 500-toernooi op zijn naam heeft geschreven. “Deze lijkt me heel mooi om te winnen, zeker omdat dit mijn thuistoernooi is en ik hier mijn eerste ATP-wedstrijd heb gespeeld”, aldus Koolhof.