Nuis pakt bij WK brons op 1000 meter achter ongenaakbare Stolz

Kjeld Nuis heeft bij de WK afstanden in Calgary brons veroverd op de 1000 meter. Met 1.06,80 eindigde de 34-jarige Zuid-Hollander achter de ongenaakbare Jordan Stolz en de Chinees Zhongyan Ning. De 19-jarige Amerikaan greep na de 500 meter ook, net als vorig jaar, de wereldtitel op de 1000 meter met 1.06,05.

Debutant Tim Prins eindigde met 1.07,16 als vijfde. Jenning de Boo werd met 1.07,89 zestiende. De Boo, die enkele weken geleden ziek was geworden, kon niet tippen aan de tot dan toe snelste tijd van de Canadees Laurent Dubreuil. Die was razendsnel van start gegaan en was daarmee tot 1.07,04 gekomen.

Nuis was bij het uitrijden van de wereldbekerwedstrijd in Sat Lake City hard ten val was gekomen en moest zelfs naar het ziekenhuis. Hij wist daarom niet goed wat hij kon verwachten. Nuis begon langzamer dan Dubreuil, maar maakte dat goed met de slotronde van 25,92. Ning was in de rit erna echter sneller door een betere eerste ronde.

Stolz, die vrijdag op de 500 meter met 33,69 maar nipt boven het wereldrecord was gebleven, nam in de slotrit tegen Prins een voorsprong. In de laatste bocht maakt hij het verschil met Ning ook groter en was opnieuw de snelste op de 1000 meter. Voor Ning restte wederom slechts het zilver. Prins kwam ook niet aan de tijden van Nuis en Dubreuil.